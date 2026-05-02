Gobierno de Cuba responde ante las amenazas de Trump: esto dijo el canciller Bruno Rodríguez

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Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó que el pueblo cubano "no se dejará intimidar" tras las recientes amenazas del presidente Donald Trump.

Dicha declaración tuvo lugar luego de que el mandatario de EEUU aseguró que planea tomar el control de la isla, una vez que concluya sus operaciones actuales en Irán y reubique sus fuerzas navales en el Caribe.

El canciller cubano calificó las palabras de Trump como una amenaza directa de agresión militar y acusó al presidente de buscar el favor de grupos políticos en Florida para obtener beneficios electorales y financieros.

Amenazas y movimientos militares

El presidente Trump vinculó su estrategia sobre Cuba con la disponibilidad de sus recursos militares, mencionando específicamente el regreso del portaaviones USS Abraham Lincoln al Mar Caribe. Según el mandatario, la intervención se produciría tras finalizar las tareas pendientes en Oriente Medio.

Por su parte, el Senado de EEUU rechazó recientemente una propuesta que buscaba poner límites a las acciones militares que la Casa Blanca pueda ordenar contra la capital cubana.

Nuevas sanciones económicas

La presión de Washington se intensificó con una nueva orden ejecutiva que castiga sectores vitales como la energía, la minería y los servicios financieros. Estas medidas permiten bloquear los activos en EEUU de cualquier persona o empresa que realice negocios con el gobierno de la isla.

Además, se mantiene un bloqueo sobre los suministros de petróleo, con el objetivo de forzar un cambio de mando en el país caribeño.

¿Qué se sabe sobre las acusaciones de espionaje?

En el ámbito diplomático, el secretario de Estado, Marco Rubio, denunció que Cuba permite la presencia de servicios de inteligencia de países enemigos de EEUU. El funcionario advirtió que el gobierno actual no aceptará estas actividades en un territorio tan cercano.

Ante este panorama, las celebraciones del Primero de Mayo en Cuba miles de personas se unieron en una movilización masiva frente a lo que consideran un aumento peligroso de la hostilidad externa.

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