¡Adiós a las oficinas vacías! Los Ángeles convertirá el World Trade Center en 512 apartamentos

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La crisis de vivienda en Los Ángeles ha encontrado un aliado inesperado: las oficinas vacías. La alcaldesa Karen Bass visitó el emblemático World Trade Center en el Downtown, un edificio que está siendo transformado en un complejo de 512 unidades de vivienda asequible, marcando el inicio de una nueva era para el urbanismo angelino.

El proyecto es el buque insignia de la expansión de la Ordenanza de Reutilización Adaptativa, una normativa que busca convertir el exceso de espacio de oficinas —herencia del auge del teletrabajo— en hogares para miles de ciudadanos.

De oficinas a hogares: una expansión histórica

Aunque la ordenanza original de 1999 permitía estas conversiones, estaba limitada exclusivamente al centro de la ciudad. A principios de este año, la administración de Bass tomó una medida audaz:

Alcance total: la normativa ahora se aplica a toda la ciudad de Los Ángeles , no solo al Downtown.

Aprobación automática: se ha implementado un proceso más ágil y rápido para edificios con al menos 15 años de antigüedad .

Meta ambiciosa: la alcaldía estima que esta flexibilización permitirá la creación de más de 43,000 nuevas viviendas adicionales.

Innovación frente al "Status Quo"

Para la alcaldesa Bass, el uso de estructuras existentes es la clave para combatir el encarecimiento desmedido de los alquileres.

"Estamos rompiendo con el statu quo que ha frenado la producción de viviendas por décadas", declaró Bass. "La reconversión puede ser mucho más rápida y rentable que la construcción de obra nueva".

La visita contó con el respaldo de líderes del sector inmobiliario, como Garrett Lee (Jamison Properties) y Tim Gilmore, quienes coinciden en que las regulaciones municipales obsoletas eran el principal obstáculo para resolver el déficit habitacional.

El impacto en el paisaje urbano

La transformación del World Trade Center no es un caso aislado. Con la nueva ordenanza, Los Ángeles espera ver un renacimiento de sus vecindarios, donde edificios infrautilizados se conviertan en comunidades vibrantes.

Esta estrategia no solo ataca la crisis de vivienda, sino que también revitaliza zonas comerciales que perdieron afluencia tras la pandemia.

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