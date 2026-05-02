Relaciones bilaterales: Trump destaca nexos junto a Venezuela y su confianza con Delcy Rodríguez

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El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó este viernes por medio de unas declaraciones desde West Palm Beach, Florida, que su administración consolidó un vínculo estrecho con Venezuela. En este sentido, el mandatario calificó el proceso previo como una "maniobra militar increíble" y resaltó las ganancias económicas que este nuevo acuerdo bilateral genera para su país, según reseñó AlbertoNews.

Rentabilidad y éxito financiero



Durante una intervención pública, Trump subrayó que las operaciones militares resultaron altamente rentables. Según sus declaraciones, los ingresos obtenidos superan los costos de la misión de forma considerable. "Esta es la primera guerra en mucho tiempo que ya pagó su propio costo unas 37 veces", sostuvo el jefe de Estado.

El flujo de petróleo hacia Texas



En el ámbito energético, el presidente detalló los siguientes avances:

-Washington ya comercializó 100 millones de barriles de crudo venezolano.

-El petróleo llega directamente a las refinerías de Texas.

-El gobierno planea la venta de otros 100 millones de barriles durante el próximo mes.

Cooperación y presencia empresarial



Trump elogió la disposición de las autoridades venezolanas, específicamente de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y la confianza mutua entre ambos sectores. Además, indicó que la actividad comercial alcanzó niveles que no se veían en 15 años. Finalmente, concluyó que las grandes petroleras estadounidenses ya trasladan sus operaciones al país sudamericano, un movimiento que calificó como "asombroso", según detalló AlbertoNews.

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