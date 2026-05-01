¡Adiós a los cupones! 4 millones de personas pierden el SNAP tras la nueva ley de Trump

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Este viernes 1 de mayo de 2026, una nueva realidad golpea las mesas de millones de hogares en Estados Unidos.

Con la entrada en vigor de las disposiciones de la ley conocida como "One Big Beautiful Bill" (La Gran Ley Integral), aprobada el año pasado, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) experimenta uno de sus recortes más profundos en décadas.

La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, busca transformar la asistencia social en un sistema condicionado estrictamente al empleo, lo que ha generado un clima de incertidumbre en estados clave como Illinois.

Las nuevas reglas del juego: trabajo o pérdida de beneficios

El cambio fundamental radica en la ampliación de los requisitos laborales para mantener la elegibilidad de los llamados "cupones de alimentos". Si eres beneficiario, esto es lo que debes saber:

Rango de edad: la exigencia ahora se extiende a adultos de hasta 64 años .

Carga horaria: se deben certificar al menos 80 horas mensuales de actividad.

Actividades válidas: no solo cuenta el empleo remunerado; también se aceptan horas de estudio o voluntariado .

Excepciones: los adultos con hijos pequeños a su cargo mantienen condiciones distintas, pero el grueso de los beneficiarios solteros o sin dependientes menores está bajo la nueva lupa.

Impacto en cifras: el caso de Illinois y el resto del país

La implementación de estas reglas está provocando una salida masiva del programa. Según datos oficiales y proyecciones estatales:

Ubicación Impacto Estimado Illinois Hasta 150,000 personas podrían perder sus beneficios hoy mismo. A nivel nacional 4 millones de personas menos reciben SNAP en comparación con el 2025. Próximos estados California y Nueva York iniciarán la aplicación de estos requisitos el próximo mes.

Bancos de alimentos: al límite de su capacidad

La organización Feeding America ha lanzado una advertencia crítica: el programa SNAP tiene una capacidad de respuesta que los bancos de alimentos comunitarios no pueden replicar. Por cada comida que entrega una organización sin fines de lucro, el SNAP proporciona nueve.

Con la eliminación de beneficios para millones de personas, se espera un aumento repentino en la demanda de comedores sociales y bancos de alimentos, los cuales ya se están preparando para una crisis de suministros ante la imposibilidad de cubrir el vacío nutricional que deja el gobierno.

El debate: ¿Fomento al empleo o desamparo?

Postura oficial: los defensores de la "Gran Ley Integral" sostienen que endurecer los requisitos laborales reduce el fraude, optimiza el gasto público y motiva a los ciudadanos a reinsertarse en el mercado laboral.

Críticas: organizaciones de derechos sociales argumentan que los requisitos son excesivamente burocráticos y que muchas personas pierden el beneficio no por falta de voluntad de trabajo, sino por barreras de transporte, salud o falta de acceso a programas de voluntariado certificados.

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