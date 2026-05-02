"Tomaremos el control casi de inmediato": Donald Trump anuncia planes sobre Cuba

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Durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos "tomará el control" de Cuba de manera casi inmediata. Según sus declaraciones, esta acción se llevaría a cabo una vez que concluyan las operaciones actuales en Irán. El mandatario delineó una táctica de disuasión que incluiría el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia las costas cubanas.

En su discurso, Trump sugirió que la simple presencia de la embarcación a escasos metros del litoral isleño provocaría una capitulación inmediata por parte de las autoridades locales. Este pronunciamiento, realizado en un entorno de figuras influyentes de Florida, marca una escalada en la retórica de la administración respecto a la seguridad y la influencia política en la cuenca del Caribe.

Coincidiendo con sus declaraciones, el presidente firmó este viernes una orden ejecutiva que profundiza el aislamiento financiero de la isla. Las nuevas medidas establecen el bloqueo de todas las propiedades e intereses en territorio estadounidense de cualquier individuo o entidad vinculada al gobierno cubano. Esta presión se extiende a sectores estratégicos de la economía, tales como:

Energía y Minería: Restricciones a la explotación y comercialización de recursos.

Defensa y Seguridad: Sanciones directas a la estructura militar y de inteligencia.

Servicios Financieros: Bloqueo de transacciones y transferencias de fondos.

La orden también penaliza a quienes presten apoyo material o financiero al gobierno de Cuba, así como a aquellos señalados por abusos a los derechos humanos o actos de corrupción. Además, se prohíbe explícitamente cualquier intento de evadir estas restricciones o realizar donaciones a las personas incluidas en la lista de sancionados.

El alcance de la nueva disposición presidencial incluye una vertiente migratoria que suspende la entrada a Estados Unidos, tanto para inmigrantes como para no inmigrantes, de todas las personas sujetas a estos criterios de sanción. Esta medida solo contempla excepciones puntuales bajo criterios de interés nacional determinados por el Departamento de Estado.

Asimismo, la administración estadounidense ha enviado una advertencia a la banca global. El Departamento del Tesoro quedó facultado para imponer sanciones a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con las entidades cubanas bloqueadas. Esto podría resultar en la prohibición de operar cuentas en Estados Unidos, limitando drásticamente la capacidad de maniobra financiera de La Habana en el mercado internacional. Con estos informes periódicos al Congreso, la Casa Blanca busca garantizar una ejecución rigurosa de este nuevo ciclo de presión sobre la isla.

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