Precios del petróleo Brent y Texas este 4 de mayo: alerta en el mercado energético

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El mercado energético internacional inicia este 4 de mayo de 2026 con una fuerte tendencia alcista en los precios del petróleo, impulsada principalmente por la inestabilidad en Oriente Medio.

El crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) registran incrementos importantes, reflejando un escenario de alta sensibilidad ante factores geopolíticos que afectan el suministro global.

Durante la jornada, el Brent ha oscilado en rangos elevados cercanos a los 110-114 dólares por barril, mientras que el WTI se mueve entre los 103 y 107 dólares, reflejando un repunte significativo en las últimas sesiones.

En ambos casos, el mercado ha evidenciado movimientos bruscos y una clara tendencia al alza, marcada por la incertidumbre internacional.

Crisis en el Estrecho de Ormuz influye en el mercado

Uno de los factores clave detrás del aumento de precios es la tensión en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita una parte importante del petróleo mundial. Cualquier riesgo de interrupción en esta ruta genera preocupación inmediata en los mercados, lo que impulsa la especulación y eleva las cotizaciones.

Las proyecciones para los próximos días dependen en gran medida de la evolución del conflicto en Oriente Medio y la estabilidad del suministro en rutas clave como el Estrecho de Ormuz.

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