Frente frío en Illinois: ¿Cuándo empiezan las lluvias intensas y el viento fuerte?

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La ciudad de Chicago se está preparando para un cambio drástico en el clima. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una alerta debido a la llegada de un frente frío que promete poner fin a la breve pausa de calor primaveral, trayendo consigo tormentas severas y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h (50 mph) en varias áreas de Illinois.

¿Cuándo comenzarán las lluvias y el viento fuerte?

Según el boletín oficial de la oficina del NWS en Chicago, emitido este lunes 4 de mayo de 2026, las condiciones comenzarán a empeorar notablemente a partir de esta tarde y noche.

El sistema frontal se moverá desde el noroeste, interactuando con una masa de aire cálido y húmedo que está estancada sobre el Medio Oeste.

Los meteorólogos de AccuWeather y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) coinciden en que el momento más intenso se registrará entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Se anticipa que las lluvias pasarán de ser chubascos aislados a tormentas eléctricas organizadas, con el potencial de producir granizo y caídas bruscas de temperatura.

Impacto en el transporte y seguridad ciudadana de Chicago

Las autoridades han señalado algunos riesgos importantes que debemos tener en cuenta para las próximas 48 horas:

Vientos dañinos: Se han emitido alertas sobre ráfagas que podrían derribar ramas de árboles y provocar cortes de energía en algunas áreas.

Inundaciones repentinas: Debido a la intensidad de las lluvias en cortos periodos, algunas zonas urbanas y pasos a desnivel en el condado de Cook podrían enfrentar acumulaciones peligrosas de agua.

Polvo soplado: Antes de que llegue la lluvia, los fuertes vientos del suroeste han generado advertencias sobre visibilidad reducida por polvo en áreas abiertas al sur de la I-80.

Recomendaciones para residentes de Chicago ante lluvias

El Departamento de Gestión de Emergencias de Chicago aconseja a los residentes que aseguren objetos sueltos en balcones o jardines y que se mantengan informados a través de canales oficiales.

Según el pronóstico extendido del NWS, después del paso del frente el martes, las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 13°C (55°F), lo que marcará un regreso al clima fresco típico de la transición estacional en la "Ciudad de los Vientos".

Para actualizaciones en tiempo real, se recomienda a la población que siga la radio del tiempo de la NOAA y las redes sociales de las autoridades locales.

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