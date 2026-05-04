Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este lunes 4 de mayo

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Este lunes 4 de mayo de 2026 se realizarán jornadas de asistencia para la entrega de alimentos en los condados de Polk y Pasco. Estas actividades, organizadas por entidades locales, tienen como objetivo distribuir insumos a los residentes de la zona en horarios de la mañana y la tarde. A continuación, se detallan los puntos de distribución, patrocinantes y las rutas de acceso para los interesados en asistir.

Distribución en Polk: Lakeland

Esta jornada es organizada por CFHC y cuenta con el patrocinio de United Way.

Hora: De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 11:00 a. m. Dirección GPS: 1052 N Kettles Ave. Lakeland, FL 33805.

1052 N Kettles Ave. Lakeland, FL 33805. Si viaja en vehículo: Si maneja desde el centro de Lakeland, tome Florida Ave N hacia el norte y gire a la izquierda en Memorial Blvd, luego gire a la derecha en N Kettles Ave hasta llegar al sitio de Descanso de los Peregrinos. Se recomienda a los conductores llevar la maleta del carro desocupada para facilitar la carga rápida de los productos.

Si maneja desde el centro de Lakeland, tome Florida Ave N hacia el norte y gire a la izquierda en Memorial Blvd, luego gire a la derecha en N Kettles Ave hasta llegar al sitio de Descanso de los Peregrinos. Se recomienda a los conductores para facilitar la carga rápida de los productos. Si viaja en bus: Utilice la ruta 12 de Citrus Connection. Dependiendo de su punto de origen, realice el trasbordo en la Terminal de Lakeland. Al bajar en la parada más cercana a N Kettles Ave, deberá caminar un trecho de aproximadamente 5 a 10 minutos. Es necesario llevar un carrito con ruedas o una maleta para poder cargar los enseres durante el trayecto a pie.

Distribución en Pasco: New Port Richey

El operativo en este condado es organizado por la YMCA y patrocinado por BayCare.

Hora: De 12:00 p. m. a 2:00 p. m.

De 12:00 p. m. a 2:00 p. m. Dirección GPS: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655.

8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. Si viaja en vehículo: Si conduce desde el sur por la Suncoast Parkway (FL-589), tome la salida hacia FL-54 W. Continúe hacia el oeste y gire en Trinity Blvd, luego siga las indicaciones hacia Photonics Dr para llegar a la YMCA Trinity. Se le recuerda mantener la maleta del vehículo vacía para agilizar el proceso de entrega.

Si conduce desde el sur por la Suncoast Parkway (FL-589), tome la salida hacia FL-54 W. Continúe hacia el oeste y gire en Trinity Blvd, luego siga las indicaciones hacia Photonics Dr para llegar a la YMCA Trinity. Se le recuerda para agilizar el proceso de entrega. Si viaja en bus: Puede utilizar las rutas de GOPASCO que conectan con la zona de Trinity. Es probable que deba realizar trasbordos en los centros de transferencia de New Port Richey. Debido a que la parada puede estar a varias cuadras del recinto, se recomienda llevar un carrito con ruedas o maleta de carga para transportar las provisiones con seguridad.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja a los interesados llegar al menos 30 minutos antes de la hora de inicio de cada jornada, ya que los suministros suelen distribuirse por orden de llegada hasta agotarse. Es importante verificar las condiciones climáticas y llevar hidratación en caso de esperas prolongadas a la intemperie.

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