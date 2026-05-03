Rudy Giuliani permanece en condición "crítica pero estable" tras ser ingresado de urgencia

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El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, de 81 años, se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Su portavoz, Ted Goodman, detalló en un comunicado emitido este domingo que, aunque la condición del exfuncionario es crítica, se mantiene estable.

La noticia se dio a conocer a través de un texto publicado en la red social X, donde Goodman confirmó la situación médica actual:

"El exalcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable".

Asimismo, el portavoz describió a Giuliani como un "luchador" que ha enfrentado los desafíos de su vida con "fortaleza inquebrantable", asegurando que está luchando de la misma manera en este momento y solicitando oraciones por su recuperación.

Ubicación y trayectoria

Aunque el mensaje oficial en redes sociales no especificó el centro de salud, el diario The New York Times citó al mismo portavoz para asegurar que Giuliani se encuentra en un hospital del estado de Florida.

Rudy Giuliani es una figura prominente en la política estadounidense, habiendo ocupado el cargo de alcalde de la ciudad de Nueva York desde el año 1994 hasta 2001.