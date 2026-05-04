Ministro del Trabajo enumera los beneficios extrasalariales que gozan en la administración pública

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Este lunes, el ministro del Trabajo, Carlos Castillo, ofreció una entrevista en la que dio algunos detalles sobre los anuncios hechos por Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril.

Castillo, despejó algunas dudas sobre estos anuncios, detallando que, solo se incrementaron las bonificaciones que se entregan a la administración pública (Ingreso por Guerra Económica). Por lo que el salario mínimo sigue en Bs 130.

Enfatizó que, en este momento, no es posible aumentar los salarios de manera directa, ya que esto podría provocar un incremento en la inflación, resultando en salarios que no mantendrían el poder adquisitivo de los trabajadores.

"No podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispare la inflación y en consecuencia ese salario va a ser una salario falso", expresó el ministro.

Beneficios extrasalariales en la administración pública

El funcionario destacó que, para complementar el ingreso mínimo de los trabajadores, en la "mayoría, si no todos" los entes del Estado se cuenta con beneficios extrasalariales como:

Bolsas de comida

Comedor

HCM

Servicio médico

Adicional a ello, se entregan otras bonificaciones a trabajdores de nóminas especiales, y el nuevo bono de profecionalización que beneficia sectores específicos de la administración pública: educación, salud, seguridad y petróleo.

Por último, Castillo aseguró que se están realizando reuniones y mesas de trabajo para evaluar incrementos salariales de manera responsable, evitando "falsos" aumentos que sean inflacionarios y que generen problemas económicos.

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