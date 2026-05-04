¡En solo 120 segundos! El impactante video del robo a este restaurante en Bridgeport

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La comunidad de Bridgeport se encuentra en alerta tras un golpe relámpago contra un negocio local con dos décadas de historia.

En una operación que duró apenas 120 segundos, un grupo de ladrones asaltó la conocida Taquería San José, logrando llevarse un cajero automático con aproximadamente 4,000 dólares en efectivo.

El incidente, captado íntegramente por cámaras de seguridad, destaca por la precisión y velocidad de los delincuentes, quienes actuaron a plena luz del alba a pesar de la cercanía del restaurante con una estación de policía.

Cronología de un robo de dos minutos

Las cámaras de vigilancia del establecimiento, ubicado en la cuadra 3100 de South Halsted Street, registraron una secuencia que parece sacada de una película de acción por su rapidez:

5:34 a. m: una camioneta SUV oscura se estaciona frente al restaurante.

5:35 a. m: tres individuos irrumpen en el local, se dirigen directamente al cajero automático, lo arrancan de su base y lo arrastran hacia la salida.

5:36 a. m: el cajero ya está cargado en el vehículo y los sospechosos huyen de la escena antes de que las patrullas pudieran interceptarlos.

El testimonio de Leticia Navarro: impotencia en tiempo real

Para la dueña del restaurante, Leticia Navarro, quien ha mantenido este negocio familiar por 20 años, la experiencia fue aterradora.

Navarro relató a ABC7 cómo fue contactada por la policía de Chicago luego de que un transeúnte llamara al 911, permitiéndole ver el crimen mientras ocurría desde su teléfono.

"Corrí hacia las cámaras y los vi irse. Estaba muy asustada. Gracias a Dios que sucedió cuando no había nadie", declaró Navarro con alivio, recordando que el personal de limpieza suele retirarse alrededor de las 3:30 a. m.

A pesar de la pérdida económica, la propietaria expresó su consternación por la audacia de los criminales en un barrio que conoce bien: "Tengo este negocio desde hace 20 años, aquí en Bridgeport", subrayó, evidenciando la vulnerabilidad que sienten los comerciantes incluso estando a pocos pasos del Distrito 9 del Departamento de Policía de Chicago (CPD).

Alerta en el distrito 9: ¿Una ola de robos?

Este asalto no es un hecho aislado. Ocurrió apenas un día después de que el CPD emitiera una alerta oficial por otros dos robos de cajeros automáticos en la misma zona.

El sábado pasado, una gasolinera Shell en la calle 35 y Damen fue blanco de un ataque similar, también alrededor de las 5 a. m.

Aunque el vehículo y el número de sospechosos varían en los videos, el modus operandi y el horario sugieren un patrón que mantiene en vilo a las autoridades.

Hasta el momento, la policía de Chicago no ha confirmado si estos incidentes están vinculados, pero la investigación continúa abierta mientras analizan las grabaciones de seguridad del área de Bridgeport.

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