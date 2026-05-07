¿El hantavirus es similar al COVID? Esto dice la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) aclaró que el hantavirus, responsable de la crisis sanitaria a bordo de un crucero, es un virus perfectamente conocido y monitorizado por la ciencia, que no tiene nada que ver con otros, como el SARS-CoV-2 responsable del COVID o el detonante del ébola.

Al respecto, la investigadora Noemí Sevilla, directora del CISA, parte del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Agrarias de España, indicó que, si se cumplen los protocolos tal y como está previsto, no tiene por qué provocar una alarma sanitaria mayor.

Diferencias entre hantavirus y COVID

De acuerdo con EFE, Sevilla remarcó que se trata de un virus conocido y monitorizado. Además, aunque este desató una alerta social debido a los antecedentes recientes de la pandemia por del COVID-19, la investigadora aseveró que “no tiene absolutamente nada que ver”.

Entre las diferencias de los dos agentes patógenos, resaltó la capacidad de transmisión que, en el caso del COVID es muy alta, pero suele ser baja en el hantavirus.

Sevilla argumentó que el “valor R” que mide la transmisión de un virus (número de contagiados a partir de una persona infectada) es de 5 en el caso del COVID, e inferior a 1 en el caso del hantavirus.

Recordó que el coronavirus se transmite con mucha facilidad y eficiencia a través del aire, a diferencia del hantavirus, el cual requiere una permanencia a corta distancia y durante mucho tiempo con una persona infectada. “Y aún así no es fácil” reiteró la investigadora.

Asimismo, Sevilla desestimó una posible repercusión más allá de las personas que estuvieron en el barco, aunque se trate de la cepa “Andes” del virus, la única que se transmite de persona a persona.

No existe vacuna

La directora del CISA explicó que no existe ningún tipo de profilaxis ni vacuna contra el hantavirus, pues se trata de un virus con una gran variabilidad contra el que no puede existir una vacuna universal.

El hantavirus se contagia por el contacto con excrementos de roedores y, con excepción de la variante “Andes”, la transmisión entre humanos es extremadamente rara.

Tampoco tiene nada que ver con la familia de hantavirus que hay en Europa. La experta aseguró que en el caso de la variante europea no se conoce ningún caso de zoonosis.

Los protocolos de actuación aplicados por las autoridades, entre ellos la evacuación de los enfermos, la cuarentena y testeo del resto de los presentes en el barco, serían suficientes para contener la crisis perfectamente, afirmó Sevilla.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube