OMS activa alerta sanitaria: envían miles de kits de diagnóstico a cinco países por brote de hantavirus

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó una alerta internacional luego de detectarse un brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, un hecho que ha generado preocupación en varios países.

Como parte de la respuesta, Argentina enviará 2.500 de kits de diagnóstico para reforzar la detección del virus en laboratorios de cinco naciones. Así fueron las palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS:

“Hemos organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países".

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria y mejorar la vigilancia epidemiológica ante un brote que ya dejó fallecidos y varios casos confirmados.

Casos confirmados y víctimas mortales

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han reportado un número limitado de casos, pero con resultados graves.

El brote ha provocado muertes y contagios confirmados entre los pasajeros del crucero, además de otros casos aún en investigación.

Entre los datos más relevantes se encuentran:

Tres personas fallecidas

Cinco casos confirmados de hantavirus

Ocho casos entre confirmados y sospechosos

Posible aparición de nuevos contagios

La OMS advirtió que el número de afectados podría aumentar debido al período de incubación del virus.

Países involucrados en la alerta

Las autoridades internacionales notificaron a varios países sobre la presencia de pasajeros que viajaron en el crucero y desembarcaron en una isla del Atlántico antes de detectarse el brote.

Entre las naciones alertadas están:

* Estados Unidos

* Reino Unido

* Canadá

* Alemania

* Países Bajos

* Suecia

* Suiza

* Turquía

* Dinamarca

* Nueva Zelanda

* Singapur

* San Cristóbal y Nieves

Las autoridades sanitarias analizan cómo se produjo la transmisión del virus dentro del crucero, según información de NTN24.

Una de las hipótesis es la posible propagación entre personas, especialmente en el caso del hantavirus Andes, que puede transmitirse en situaciones de contacto cercano.

También se estudia si el contagio ocurrió antes del embarque o durante el viaje marítimo, lo que sigue bajo investigación internacional.

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