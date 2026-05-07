Confirman cinco casos de hantavirus en barco que visitó Argentina, Chile y Uruguay

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este jueves la presencia de un brote de hantavirus vinculado al crucero de expedición 'HV Hondius'.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias reportan un saldo de ocho casos relacionados, de los cuales tres personas han fallecido.

De los ocho reportes iniciales, cinco ya están confirmados mediante pruebas de laboratorio como infecciones por hantavirus, mientras que los otros tres se mantienen bajo estatus de sospechosos.

Origen del brote: El rastro de la rata colilarga

Las investigaciones epidemiológicas preliminares sugieren que el foco de infección no se originó dentro de la embarcación, sino en tierra firme.

De acuerdo con los reportes, los dos primeros pacientes afectados realizaron un viaje previo por Argentina, Chile y Uruguay con el fin de observar aves.

Durante su recorrido, visitaron zonas rurales con presencia de la especie de rata conocida por portar el virus Andes.

Al respecto, la OMS trabaja actualmente con las autoridades argentinas para rastrear los movimientos exactos de la pareja.

Aunque Tedros Adhanom aseguró que actualmente no hay personas sintomáticas a bordo, lanzó una advertencia sobre la posibilidad de nuevos reportes:

"Dado que el período de incubación del virus 'Andes' puede ser de hasta seis semanas, es posible que se informen más casos en los próximos días", señaló el director de la OMS.

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