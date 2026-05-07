Caos en la Universidad de Miami: video revela pánico en bus escolar tras arresto de conductor ebrio

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La comunidad de la Universidad de Miami (UM) está en estado de shock tras la difusión de nuevos videos que muestran el terror que vivieron un grupo de estudiantes en un transporte universitario.

Las imágenes, que se han vuelto virales en redes sociales y medios locales, capturan el momento en que los pasajeros enfrentan al conductor, Timothy Kowalewski, de 45 años, quien fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI).

Estudiantes de la Universidad de Miami confrontan al conductor tras varios accidentes

De acuerdo con reportes de Local 10 News y CBS News Miami, el incidente ocurrió mientras los estudiantes regresaban al campus de Coral Gables. El viaje se tornó caótico cuando el autobús chocó contra una palmera y luego contra otro vehículo.

En el video grabado por los teléfonos de los pasajeros, se escucha a los jóvenes exigirle a Kowalewski que detenga el autobús.

"Estás poniendo en peligro nuestras vidas en este momento", se escucha a un estudiante decir en la grabación.

Otros pasajeros se dirigieron directamente a él, señalando que tenía los ojos vidriosos y que el olor a alcohol en la cabina era inconfundible.

Cuando los estudiantes le preguntaron si había estado bebiendo, Kowalewski balbuceó en respuesta, negando lo evidente a pesar de lo ocurrido.

El conductor enfrenta cargos graves en Miami

El Departamento de Policía de Coral Gables actuó tras recibir llamadas de emergencia desde el interior del autobús.

Según los registros judiciales que han sido consultados, Kowalewski enfrenta varios cargos, que incluyen:

Conducción bajo la influencia (DUI).

Daños a la propiedad (dos cargos).

Negarse a someterse a una prueba de aliento.

Conducir con una licencia suspendida.

La Universidad de Miami ha emitido un comunicado oficial, asegurando que la seguridad de sus estudiantes y personal es su "máxima prioridad" y que están trabajando de la mano con las autoridades en la investigación que está en curso.

Testigos aseguran que fue una experiencia traumática

Maya Dean, una estudiante de primer año presente en el vehículo, relató a CBS News que el conductor parecía no tener noción de lo que estaba ocurriendo.

"Fue realmente aterrador. Pudo haber atropellado a una persona o chocado contra una gasolinera", añadió otro estudiante identificado como Joseph Theisen.

Este suceso ha generado un debate sobre los protocolos de contratación y supervisión de los conductores de servicios externos contratados por la universidad.

Por ahora, el sospechoso ha sido liberado bajo fianza, pero su próxima audiencia en la corte está programada para finales de este mes.

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