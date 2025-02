HBO prepara nuevo spin-off de Game of Thrones centrado en la familia Targaryen

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de televisión por suscripción HBO extenderá el universo de “Game of Thrones” con con un nuevo “spin-off” centrado en la línea de la familia de nobles Targaryen.

Este nuevo proyecto, a pesar de que aún no ha recibido una aprobación oficial, se sumaría a las series actuales House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms, las cuales también exploran los antepasados de Daenerys Targaryen, reseña Formula TV.

La jefa de series dramáticas y películas en HBO, Francesca Orsi, confirmó que el desarrollo de la serie está en avance, aunque no ofreció detalles específicos.

Además de expandir el universo en la televisión, HBO tiene planes de realizar producciones de Game of Thrones para la gran pantalla.

Casey Bloys, CEO de HBO y Max, informó a finales del año pasado que la empresa trabaja en una película en colaboración con George R.R. Martin, escritor de la historia original.

Sin embargo, ningún proyecto será oficial hasta que sea aprobado, y en el historial de HBO existen múltiples series que no llegaron a ver la luz, como The Long Night, la cual fue cancelada tras un gasto de 30 millones de dólares en un episodio piloto, y la serie 10.000 Ships, centrada en una ciudad marítima.

A pesar de estas cancelaciones, HBO parece estar entusiasmada en estas nuevas historias de Game of Thrones.

De acuerdo con rumores sobre el reparto, Maisie Williams podría regresar como Arya Stark, aunque aún no hay confirmación oficial.

Con un enfoque continuo en la línea Targaryen y la posibilidad de una expansión cinematográfica, HBO demuestra su compromiso de mantener vivo el legado de Game of Thrones.

