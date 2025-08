“Llegó la hora de actuar por el país”: actor con síndrome de Down busca la presidencia de Chile

Suscríbete a nuestros canales

El actor chileno Sebastián Solorza, reconocido por su papel en la serie Cromosoma 21, anunció oficialmente su intención de competir en las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.

A sus 41 años, Solorza inició una campaña de recolección de firmas para validar su postulación como candidato independiente, en lo que sería una candidatura histórica en Chile.

Según reseñó Noticias24, el artista necesita reunir al menos 35.000 adhesiones antes del 18 de agosto para que su nombre aparezca en la papeleta electoral.

Hasta el momento, ya ha logrado más de 400 firmas, según informó en su cuenta de Instagram, donde también compartió un emotivo video con el mensaje: “Llegó la hora de actuar por nuestro país”.

Una vida rompiendo prejuicios

El anuncio de Solorza sorprendió tanto al mundo del espectáculo como al ámbito político. El actor alcanzó notoriedad por interpretar a Tomy en la serie Cromosoma 21, emitida por Canal 13, y en 2023 fue galardonado con el Premio Caleuche en la categoría Revelación, otorgado por la Corporación de Actores de Chile.

En su mensaje, Solorza expresó: “Sé lo que es vivir en un país donde la inclusión muchas veces se queda en el discurso. Me ha tocado abrir puertas que antes estaban cerradas y ahora quiero ayudar a abrir muchas más, para que las personas con síndrome de Down no tengan que demostrar todos los días que valen”.

Una candidatura por la inclusión y el respeto

El actor enfatizó que su postulación busca representar a quienes han sido históricamente excluidos: “He pasado toda mi vida rompiendo prejuicios, como actor, como trabajador y como ciudadano. Hoy asumo un nuevo rol, el más importante que me ha tocado: actuar por la inclusión, por el respeto, por las oportunidades para todos y todas”.

Su precandidatura ya figura en el sitio oficial del Servicio Electoral (Servel), donde los ciudadanos pueden patrocinar su postulación. De lograr las firmas requeridas, Solorza se convertiría en el primer candidato presidencial con síndrome de Down en la historia de Chile.

