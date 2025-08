Cometa 3I/ATLAS podría ser una nave extraterrestre: esto dice la NASA

Suscríbete a nuestros canales

El cometa interestelar 3I/ATLAS, detectado por un telescopio de la NASA en Chile, generó una polémica entre expertos científicos. El astrofísico Avi Loeb cree que podría tratarse de una nave alienígena; mientras que la NASA sostiene que es un cometa natural.

Avi Loeb, profesor de Harvard, aseguró que un objeto que probablemente sea de origen alienígena circula por el sistema solar.

Todo comenzó hace un mes, cuando un megatelescopio terrestre de la NASA, ubicado en Chile reportó por primera vez unas extrañas observaciones que sugerían que algo desconocido se movía en el cosmos, publicó 20 Minutos.

¿Qué dice la NASA sobre el cometa?

Según la agencia espacial de Estados Unidos, el telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) había descubierto el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto conocido de fuera del sistema solar hasta la fecha.

Para la NASA, 3I/ATLAS es simplemente un cometa interestelar; la entidad lo describe como una bola de hielo y roca que cruzó hacia el sistema solar en una trayectoria hiperbólica.

De momento, los astrónomos lo clasifican como interestelar, debido a la forma hiperbólica de su órbita (no sigue una órbita cerrada alrededor del Sol). No obstante, no es claro que sea un cometa.

Loeb defiende su teoría

Avi Loeb, director del Instituto de Teoría y Computación en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, defiende que algunos de los objetos interestelares que han pasado por el sistema solar podrían ser sondas alienígenas. Así lo hizo con ‘Oumuamua en 2017, y ahora con 3I/ATLAS.

Loeb y su equipo publicaron un nuevo artículo en el que sugieren que este objeto, que se mueve a unos 61 kilómetros por segundo, podría haber sido fabricado por una civilización extraterrestre avanzada debido a algunas de sus características.

Por ejemplo, su trayectoria está casi alineada con el plano del sistema solar, algo muy poco habitual. También le llama la atención que no se haya detectado actividad cometaria, es decir, no emite gases ni polvo como podría esperarse. Además, que se acerque de forma inusualmente precisa a planetas como Venus, Marte o Júpiter sería otra característica sospechosa.

Además, en el momento de mayor acercamiento al Sol, el objeto estará oculto detrás de la estrella lo que, según Loeb, permitiría realizar maniobras sin ser detectado.

En su análisis, el astrofísico sugiere que 3I/ATLAS podría emplear técnicas avanzadas de propulsión para modificar su órbita y que incluso podría tener la capacidad de liberar sondas o frenar para entrar en órbita alrededor de algún planeta.

Aunque reconoce que lo más probable es que sea un objeto natural, como un cometa o un asteroide, defiende que la ciencia debe estar dispuesta a explorar todas las posibilidades.

Mientras tanto, el telescopio Vera Rubin y otros instrumentos continúan con las observaciones del paso de 3I/ATLAS en busca de pistas.

