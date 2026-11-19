Autoridades ambientales de Colombia iniciaron este miércoles el procedimiento de eutanasia de 10 hipopótamos en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, como medida de urgencia para contener la expansión descontrolada de esta especie exótica invasora introducida hace más de cuatro décadas por el extinto narcotraficante Pablo Escobar.

El director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), Javier Valencia, explicó que la medida responde al peligro inminente que representan estos ejemplares para las comunidades locales.

"Iniciamos la primera fase del plan de acción para tomar medidas con 10 individuos que están poniendo en riesgo a la población", declaró Valencia, subrayando que entre los animales seleccionados se encuentra uno ubicado en el municipio de Puerto Nare, en el Magdalena Medio, que representa una amenaza directa "para los niños de una escuela".

Un plan de control en varias fases

La intervención forma parte del Plan de Manejo de Hipopótamos adoptado en septiembre por el Ministerio de Ambiente —bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella—, dando continuidad a la hoja de ruta diseñada previamente durante el mandato de Gustavo Petro, en la que se proyectó aplicar la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares.

De acuerdo con Cornare, esta etapa inicial tendrá una duración de cinco meses y combinará tres frentes de acción:

Control letal: aplicado estrictamente a los individuos que no pueden ser confinados y suponen un peligro físico para los habitantes, amparados en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Esterilizaciones y confinamiento: el Ejecutivo busca donaciones internacionales y privadas para abaratar los costos de las cirugías de esterilización y habilitar zonas cerradas dentro del país.

Traslado internacional: se mantienen abiertas las gestiones para enviar ejemplares a santuarios y zoológicos en el extranjero dispuestos a recibirlos.

La puesta en marcha del control letal ocurre pese a que el actual ministro de Ambiente, Fabio Arjona, había descartado inicialmente esta alternativa en julio pasado antes de asumir el cargo, alegando razones de sensibilidad pública.

De excéntrico capricho a amenaza ecológica

El problema ambiental se remonta a la década de 1980, cuando Pablo Escobar importó ilegalmente desde África cuatro hipopótamos para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. Tras la muerte del capo, los animales quedaron en libertad y encontraron en la cuenca del río Magdalena un ecosistema ideal sin depredadores naturales.

Hoy en día, la población supera los 200 ejemplares, declarados oficialmente como especie exótica invasora desde 2022. Como el tercer mamífero terrestre más grande del planeta —con un peso de entre 1.300 y 3.500 kilogramos—, el hipopótamo es un animal altamente territorial, capaz de vivir hasta 50 años y con una de las mordidas más letales del reino animal, lo que ha multiplicado los incidentes y encuentros peligrosos con pescadores y pobladores de la zona.

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