Lejos de limitarse a una simple actividad recreativa contemporánea, las esculturas hechas con nieve acumulan siglos de presencia en la cultura occidental, transformándose desde ilustraciones marginales y herramientas de sátira política hasta íconos de la cultura popular y logros de ingeniería. De acuerdo con una recopilación histórica difundida por el equipo de meteorología de Spectrum News, la historia del muñeco de nieve reúne episodios documentados desde el siglo XIV hasta construcciones que hoy figuran en los registros mundiales.

Registros en la Edad Media y el Renacimiento

Las evidencias documentales más antiguas fueron identificadas por Bob Eckstein, autor del libro La historia del muñeco de nieve, tras revisar archivos históricos europeos. El hallazgo inicial corresponde al siglo XIV y se encuentra en los márgenes de un manuscrito titulado El Libro de Horas, resguardado en una biblioteca de La Haya, en los Países Bajos, donde aparece un dibujo de carácter antisemita.

Posteriormente, en 1494, la figura adquirió notoriedad artística en Italia cuando la familia Médici, gobernante de Florencia, encargó al escultor y pintor renacentista Miguel Ángel la elaboración de una figura de nieve.

Uso político y episodios históricos

En 1511, en Bruselas, estas esculturas fueron empleadas por primera vez como instrumento de protesta social. Ante un festival organizado por las autoridades para distraer a la población afectada por el hambre y la pobreza, los habitantes levantaron figuras satíricas para manifestar su descontento hacia los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico.

A finales del siglo XVII, la práctica ya estaba extendida en la América colonial. En Fort Schenectady, soldados apostados en la entrada del asentamiento colocaron dos muñecos de nieve como supuestos centinelas y se retiraron a una taberna durante la aproximación de fuerzas francesas y nativas americanas, episodio que precedió a la masacre de Schenectady y la destrucción del enclave.

Fotografía, cultura popular y marcas mundiales

Durante el siglo XIX surgieron tanto tradiciones festivas como registros gráficos tempranos. En Zúrich, Suiza, se instauró la fiesta del Sechselaeuten, que marca el fin del invierno mediante la quema del Boeoegg, un muñeco simbólico cuya velocidad de explosión se asocia en la tradición local con la intensidad del calor del verano siguiente.

Asimismo, en 1853, la fotógrafa galesa Mary Dillwyn capturó la imagen fotográfica más antigua conocida de una de estas figuras, conservada hoy en la Biblioteca Nacional de Gales.

En el siglo XX, la imagen moderna se consolidó con el debut musical de Frosty el Muñeco de Nieve en 1950 y producciones previas como la caricatura a color El muñeco de nieve, de Ted Eshbaugh. En décadas recientes, la construcción de estas figuras ha alcanzado escalas extremas: en 2008 se edificó en Bethel, Maine, la muñeca de nieve más alta registrada, denominada Olympia en honor a la entonces senadora Olympia Snowe, con más de 37 metros de altura.

En el extremo opuesto, investigadores de un laboratorio de nanofabricación de la Universidad de Western Ontario crearon el ejemplar más pequeño mediante tres esferas de 0,9 micrómetros de diámetro cada una, un tamaño aproximadamente 25 veces inferior al grosor de un cabello humano.

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