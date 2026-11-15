Salud cardiovascular: especialistas estadounidenses evalúan el impacto de sustituir la sal común por potasio

Un análisis difundido recientemente por el Instituto George para la Salud Global ha puesto sobre la mesa el impacto potencial de modificar un ingrediente básico de la dieta diaria.

De acuerdo con las proyecciones matemáticas del estudio, reemplazar la sal de mesa tradicional por una variante enriquecida con potasio —la cual mantiene la misma textura, sabor y apariencia al cocinar— permitiría reducir drásticamente la incidencia de padecimientos cardiovasculares y renales en todo el mundo.

Perspectiva de los especialistas estadounidenses

Frente a las conclusiones del informe, profesionales de la salud en Estados Unidos han analizado las implicaciones de esta alternativa dietética. El Dr. Nathan Goodyear, especialista del Instituto Oncológico Williams en California, valoró la investigación y subrayó el impacto que los hábitos cotidianos ejercen sobre el bienestar general a largo plazo.

"Este estudio demuestra que pequeños cambios tienen un impacto enorme en dos enfermedades importantes a nivel mundial: las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades renales", señaló Goodyear en declaraciones a medios especializados, destacando además que la salud "es algo que cultivamos" mediante el entorno y las elecciones diarias mucho antes de que se manifiesten los padecimientos clínicos.

En el caso particular de Estados Unidos, los modelos del estudio estiman que la adopción de este sustituto podría evitar potencialmente alrededor de 105.000 muertes y prevenir cerca de 492.000 nuevos casos de enfermedad cada año.

No obstante, los expertos locales recalcan que en los países occidentales más del 70 % del sodio consumido proviene de alimentos procesados y de la industria restaurantera, por lo que se requeriría una mayor integración por parte de los fabricantes de alimentos.

Precauciones médicas y restricciones

A pesar de los beneficios proyectados a gran escala, la comunidad médica advierte que el uso de sustitutos enriquecidos con potasio no resulta adecuado para la totalidad de la población.

Organizaciones como la Fundación Nacional del Riñón recuerdan que un consumo elevado de potasio puede derivar en hiperpotasemia, una acumulación excesiva de este mineral en la sangre que es capaz de provocar alteraciones peligrosas en el ritmo cardíaco.

Por esta razón, especialistas e instituciones sanitarias desaconsejan su empleo en personas con enfermedad renal avanzada o en pacientes que consumen determinados fármacos para la presión arterial, salvo que exista una indicación médica estricta supervisada por un profesional.

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