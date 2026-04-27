Nuevo Récord Guinness: El tiramisú más largo del mundo alcanza los 440 metros en Londres

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Este domingo, el mundo de la repostería alcanzó un nuevo hito en el Chelsea Town Hall de Londres. Un tiramisú de 440,58 metros de longitud fue reconocido oficialmente por el jurado de los Guinness World Records como el más largo jamás elaborado. Bajo la dirección del chef Mirko Ricci, un equipo compuesto por un centenar de profesionales y voluntarios trabajó durante dos jornadas consecutivas para ensamblar esta pieza monumental que serpenteó el icónico salón londinense.

La estructura del postre fue diseñada para optimizar el espacio físico disponible, organizándose en más de treinta filas de 8 metros cada una conectadas en curva. Para validar el récord, el juez Lorenzo Veltri y el chef Carmelo Carnevale supervisaron que el dulce cumpliera con las dimensiones mínimas exigidas de 8 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. Con esta marca, Londres arrebata el título a la ciudad de Milán, que ostentaba el récord desde 2019 con una pieza de 273,5 metros creada por el chef Stefano Callegaro.

La elaboración de este postre de dimensiones épicas requirió una logística de suministro masiva y un respeto estricto por la receta tradicional italiana. Cada capa fue creada de manera artesanal desde las primeras horas del sábado, enfrentando desafíos técnicos como la limitación de espacio en una cocina de apenas 30 metros y la avería de una de las máquinas procesadoras de crema, obstáculo que el equipo logró superar a tiempo para el pesaje y la medición final.

Entre los insumos utilizados destacan los siguientes elementos:

Bizcochos: Más de 50.000 soletillas.

Base: Más de 3.000 huevos frescos.

Complementos: Cantidades industriales de café, queso mascarpone, azúcar y cacao puro.

Como detalle simbólico, el postre incluyó un mensaje de agradecimiento en letras doradas dedicado al rey Carlos III y la reina Camilla: «Grazie your majesty». Aunque los monarcas no pudieron asistir debido a su agenda internacional y su reciente encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, enviaron una misiva oficial a la organización agradeciendo la invitación.

Más allá de la notoriedad internacional y el ingreso en el libro de los récords, el evento tuvo un trasfondo benéfico fundamental. La recaudación obtenida por la venta de las porciones del gigantesco tiramisú será destinada íntegramente a la Esharelife Foundation. Esta fundación británica enfoca sus esfuerzos en el apoyo a bancos de alimentos, ayudando a las poblaciones más vulnerables del Reino Unido.

La hazaña no solo celebra la herencia gastronómica italiana en suelo británico, sino que consolida a la comunidad de pasteleros de Chelsea como un referente de cooperación y excelencia técnica en la repostería de gran escala. Al finalizar la jornada, el júbilo de los presentes marcó el cierre de una aventura culinaria que tardó más de 48 horas en completarse bajo los más estrictos estándares de calidad.

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