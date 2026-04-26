Chernóbil a 40 años del desastre: así se encuentra la zona de exclusión en Ucrania

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A cuatro décadas de la mayor catástrofe atómica de la historia, el silencio que impera en la zona de exclusión de Chernóbil sigue siendo testimonio del peligro nuclear.

Lo que inició como una prueba rutinaria de seguridad en la madrugada del 26 de abril de 1986, derivó en una explosión que dispersó una nube radiactiva sobre Europa, forzando el desalojo inmediato de más de 115.000 personas.

Central nuclear de la región

La planta nuclear de Chernóbil, oficialmente llamada Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, era una de las instalaciones de energía más importantes de la antigua Unión Soviética. Su función principal era la generación de electricidad mediante el uso de reactores nucleares de gran potencia.

Las instalaciones están ubicadas en el norte de Ucrania, en una región rodeada de bosques y ríos. Se encuentran a unos 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a apenas 3 kilómetros de Prípiat, una ciudad diseñada para albergar a los ingenieros, técnicos y operarios que trabajaban en los cuatro reactores de la central.

Tras el accidente, ambas ciudades quedaron dentro de lo que hoy se conoce como la zona de exclusión por sus altos niveles de peligrosidad.

Impacto inmediato en la salud y el entorno

Las primeras semanas después del estallido un total de 134 trabajadores y bomberos sufrieron síntomas graves por la exposición directa a la radiación, de los cuales 28 fallecieron en los meses siguientes. Además, miles de niños desarrollaron cáncer de tiroides debido al consumo de leche contaminada con yodo radiactivo en los días posteriores a la tragedia.

El daño ambiental fue severo en un radio de pocos kilómetros. Un bosque de pinos cercano se tornó de color rojizo por la alta radiactividad, ganándose el nombre de Bosque Rojo. Se tuvo que enterrar maquinaria, ropa y escombros altamente peligrosos en fosas especiales para intentar contener la propagación de partículas tóxicas hacia otras regiones de Europa.

El reto de Chernóbil

Para frenar la salida de polvo radiactivo, se construyó inicialmente una estructura de hormigón que con el tiempo se agrietó. En el año 2016, se completó el Nuevo Confinamiento Seguro, una gigantesca estructura de acero con forma de arco diseñada para durar al menos cien años. Esta obra de ingeniería permite realizar trabajos de desmantelamiento en el interior del reactor de forma segura.

Actualmente, las autoridades supervisan la estabilidad de esta cúpula. Los informes más recientes indican que el mantenimiento es vital, pues dentro todavía quedan unas 200 toneladas de material radiactivo.

Chernóbil en el contexto actual

A pesar del peligro, la zona de exclusión se convertió involuntariamente en un refugio para la vida silvestre, donde especies como lobos y caballos salvajes prosperan ante la ausencia de humanos. Sin embargo, los científicos advierten que la presencia de estos animales no significa que el área sea segura para vivir.

Formación y seguridad desde Venezuela

Desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), el físico médico Omar Arias sostiene que la tragedia marcó un antes y un después en la protección de las personas. Según el especialista, el error de 1986 permitió desarrollar protocolos de seguridad que hoy hacen del uso de la radiación una herramienta confiable y controlada.

Arias destaca que, a través de la educación y el trabajo en instituciones como Serofca, se garantiza que el conocimiento técnico se traduzca en avances médicos. Para la academia venezolana, la mayor lección de este aniversario es que los estándares actuales de seguridad hacen que los riesgos del pasado sean técnicamente imposibles de repetir, permitiendo que la tecnología nuclear se enfoque hoy en salvar vidas.

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