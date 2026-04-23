​¿Quién es Oliver Matos? El prodigio venezolano que alcanzó el rango de genio a los 12 años

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Un nivel de inteligencia excepcional colocó a un joven venezolano en el centro de atención del sistema educativo en EEUU.

Con apenas 12 años, los resultados de las pruebas de coeficiente intelectual de Oliver Matos Reyes, alcanzaron los 146 puntos, una cifra que lo sitúa en el rango de genio y dentro del percentil 99.9 de la población mundial.

Este desempeño académico no es una sorpresa para su entorno, ya que desde los dos años mostraba una capacidad avanzada para la lectura y el análisis de temas globales, reportó Fow 10 News.

¿Quién es Oliver Matos?

Nacido en Barquisimeto y actualmente residenciado en Mobile, Alabama, Oliver es un estudiante de séptimo grado que ya domina varios idiomas y gestiona sus propios espacios de enseñanza en redes sociales y en su escuela Mobile Christian School.

Su historia es la de una mente brillante que, apoyada por una familia de profesionales que emigraron, sueña con alcanzar las aulas de la Universidad de Harvard para formarse en leyes y economía.

Primeras señales de una inteligencia superior

Su madre, Ann Reyes, relató que el niño mostró curiosidad por la historia y el desarrollo mundial desde muy pequeño. Ante preguntas que ella misma debía investigar para responder, el menor demostraba un conocimiento natural que sorprendía a su entorno.

"Cuando me acerco a él y le digo: ‘Oliver, mira’, me responde: ‘Ay, mamá, ya lo sé’”, explicó Ann.

Tras consultar con especialistas, las pruebas oficiales ratificaron que posee un nivel de inteligencia que solo alcanza una mínima parte de la población mundial.

Metas académicas y visión de futuro

El joven venezolano tiene objetivos claros para su vida profesional y aspira a ingresar a la Universidad de Harvard. Su motivación principal es prepararse académicamente para contribuir al futuro de su país de origen.

“Me gusta mucho aprender sobre los acontecimientos importantes que están ocurriendo en el mundo ahora mismo”, dijo Oliver. “También me gusta la economía y la geopolítica. Me interesa mucho saber cómo funciona el mundo actualmente”, señaló.

Apoyo familiar y vida en comunidad

Sus padres, ambos cirujanos de profesión, reiniciaron su vida en Mobile como emprendedores tras salir de Venezuela. Actualmente manejan un restaurante de comida típica y atribuyen el éxito de su hijo al esfuerzo constante y al apoyo recibido por los habitantes de su nueva ciudad. Mientras el joven avanza en su educación, su familia busca programas especializados que permitan potenciar sus habilidades de forma adecuada a su edad.

Otros jóvenes talentos venezolanos

Este caso se suma al de otros menores que resaltan en competencias académicas internacionales. Recientemente, Mateo Gabriel Pérez, de siete años, obtuvo una medalla de plata en una olimpiada internacional de geometría realizada de forma virtual.

Estos logros muestran una tendencia de niños venezolanos que, en distintos países, destacan por su pasión por los números, la ciencia y el aprendizaje continuo.

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