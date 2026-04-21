Google lidera su nueva herramienta de IA gratuita: así se pueden activar en Gemini

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Google habilitó de forma gratuita una de las funciones más esperadas de su Inteligencia Artificial (IA).

Se trata del Cuaderno de Gemini, que permite a cualquier persona ordenar información de distintas fuentes en un solo lugar y trabajar con el asistente de forma estructurada sin necesidad de pagar una suscripción.

El objetivo de la empresa es facilitar el acceso a funciones avanzadas para que la IA sea una herramienta más práctica en la vida cotidiana.

¿Cómo funcionan los espacios de trabajo?

En lugar de hacer preguntas sueltas en chats que se pierden con el tiempo, ahora los usuarios pueden crear entornos de trabajo donde la IA recuerda el contexto y consulta documentos específicos para responder.

Los Cuadernos operan como carpetas digitales donde se guarda contenido de manera continua. El usuario puede alimentar estos espacios con archivos de su dispositivo, enlaces de páginas web, documentos en la nube o simples textos copiados.

Una vez que la información está cargada, Gemini la utiliza como base exclusiva para generar resúmenes, responder dudas o comparar datos, evitando que la IA invente respuestas ajenas a las fuentes proporcionadas.

Pasos para activar la función

El acceso a esta herramienta es sencillo y se realiza directamente desde la plataforma habitual de Gemini.

Primero, se debe abrir la aplicación o la versión web y desplegar el menú principal desde el ícono de las tres líneas en la parte superior. Allí aparecerá la opción Cuadernos, donde se puede crear uno nuevo y asignarle un nombre según el tema de interés. Finalmente, solo queda añadir las fuentes deseadas y empezar a conversar con el asistente sobre ese material específico.

Aplicaciones para el estudio y el hogar

Esta función tiene usos muy variados que van desde lo académico hasta lo personal. En el estudio, sirve para juntar materiales de clase y generar guías rápidamente. En el trabajo, facilita la creación de informes basados en documentos extensos.

Incluso en el tiempo libre, se puede usar para centralizar datos sobre pasatiempos, como estadísticas deportivas o listas de películas, permitiendo que la IA responda preguntas basadas únicamente en esos archivos guardados.

Capacidad y opciones de expansión

En su modalidad sin costo, la herramienta permite incluir hasta 50 fuentes de información por cada cuaderno creado. Para perfiles que manejan volúmenes de datos más grandes, existen versiones de pago que incrementan este límite.

El plan Plus sube la capacidad a 100 fuentes, el plan Pro permite hasta 300 y la versión Ultra llega a las 600 fuentes, opciones pensadas principalmente para entornos profesionales exigentes.

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