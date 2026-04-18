Madre venezolana asegura derechos sobre nombre de su hijo y advierte acciones legales: sepa cuál es

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Una ciudadana venezolana que reside en Estados Unidos se convirtió en tendencia luego de publicar el nombre de su hijo en redes sociales.

La decisión generó un amplio debate entre usuarios, debido a la particularidad del nombre y a la intención de la madre de protegerlo legalmente frente a su uso por terceros.

Un nombre con significado familiar

La madre explicó que el nombre del bebé, “Eubranyerson Yorwinston”, fue creado a partir de combinaciones familiares. Según su relato, utilizó iniciales de su propio nombre, el de su pareja y el de dos familiares cercanos, formando una identidad que considera cargada de valor emocional.

Entre los elementos que conforman el nombre se incluyen:

Inicial del nombre de la madre

Inicial del padre del niño

Iniciales de dos tías familiares

La publicación del nombre provocó múltiples comentarios en plataformas digitales. Algunos usuarios criticaron la elección por considerarla inusual, mientras otros defendieron el derecho de los padres a decidir libremente la identidad de sus hijos.

Ante la ola de mensajes negativos, la mujer respondió con firmeza y defendió la elección del nombre. Aseguró que la identidad de su hijo no debe ser tratada como contenido de entretenimiento ni objeto de burla en redes sociales.

En medio de la controversia, la madre anunció su intención de proteger legalmente el nombre de su hijo. También advirtió que podría tomar acciones legales contra quienes lo utilicen sin su consentimiento, lo que intensificó aún más el debate en redes.

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