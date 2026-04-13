La historia sorprendente detrás del Día del Beso: ciencia revela sus beneficios

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El Día Internacional del Beso, celebrado cada 13 de abril, tiene su origen en un curioso récord mundial realizado en Tailandia en 2013.

Una pareja logró mantenerse besándose durante más de 58 horas, lo que llamó la atención internacional y dio paso a la creación de esta fecha conmemorativa.

El evento fue organizado como parte de una competencia que buscaba el beso más largo del mundo, convirtiéndose en un fenómeno mediático que con el tiempo se transformó en una celebración global del amor y la conexión humana.

A partir de ese récord, la fecha del 13 de abril comenzó a popularizarse como el Día del Beso. La idea principal es resaltar el valor de este gesto como una expresión universal de afecto entre parejas, familiares y amigos.

Beneficios emocionales del beso

Desde el punto de vista científico, besar no solo es un acto romántico, sino también una práctica con efectos positivos en la salud emocional. Este gesto ayuda a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Entre sus principales beneficios emocionales se encuentran:

Disminución de la hormona del estrés (cortisol)

Aumento de la oxitocina, dopamina y serotonina

Sensación de bienestar y relajación inmediata

Impacto físico en el cuerpo

El beso también tiene efectos directos sobre el organismo. Al activar múltiples músculos faciales, contribuye al movimiento muscular y al bienestar físico general.

Además, puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, estimular el ritmo cardíaco de forma saludable y favorecer la salud cardiovascular, según explica el medio ABC.

Beneficios adicionales para la salud

Otro aspecto destacado es su impacto en la salud bucal e inmunológica. La producción de saliva aumenta durante un beso, lo que ayuda a limpiar la boca y proteger los dientes.

Entre otros beneficios se incluyen:

Reducción del riesgo de caries

Refuerzo del sistema inmunológico

Quema de pequeñas cantidades de calorías

El Día del Beso se ha consolidado como una fecha que celebra la conexión humana más allá del romance. Hoy en día, esta conmemoración invita a valorar el contacto físico y emocional como parte importante del bienestar.

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