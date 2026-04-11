Lo que la NASA paga por llegar a la Luna: revelan los salarios oficiales de la tripulación de Artemis II

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La NASA hizo públicos los salarios de los cuatro astronautas que forman parte de la histórica misión Artemis II.

Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen fueron los elegidos para este viaje que buscó romper récords de distancia en el espacio profundo, consolidando la presencia humana más allá de lo que se logró con las misiones Apolo.

A pesar de la magnitud del proyecto y de los riesgos que implica viajar tan lejos de la Tierra, las cifras salariales sorprendieron a muchos.

¿Cuánto dinero ganan realmente?

Los astronautas estadounidenses de la tripulación perciben un sueldo anual de aproximadamente 150.000 dólares (unos 130.000 euros).

En el caso de Jeremy Hansen, el astronauta canadiense del equipo, la cifra es ligeramente menor, situándose entre los 110.000 y 120.000 euros al año. Estas cantidades sitúan sus ingresos en un nivel similar al de profesionales como analistas financieros o electricistas en Estados Unidos.

Gastos pagados pero sin bonos extra

Aunque la agencia espacial cubre todos los gastos de transporte, alojamiento y comidas durante el tiempo que dure el servicio, los astronautas no reciben ningún tipo de pago adicional. La NASA confirmó que no existen bonos por riesgo ni recompensas económicas por ser los humanos que llegarán más lejos en la historia de la exploración espacial.

Récords sin recompensa económica

La misión Artemis II ya destaca por sus logros, incluyendo el récord de distancia superando a las misiones Apolo. Además, Christina Koch se convertió en la primera mujer en viajar tan lejos del planeta.

Sin embargo, todos estos hitos se realizarán bajo el mismo contrato salarial, ya que la agencia no tiene previsto otorgar sueldos extra a ninguno de los cuatro integrantes por el éxito de la operación.

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