Alerta científica en Venezuela: expertos piden evitar el consumo de cazón por este motivo

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Especialistas venezolanos han encendido las alarmas al pedir a la población evitar el consumo de cazón, una práctica arraigada en la cultura gastronómica del país.

La advertencia por parte del biólogo Leonardo Sánchez, responde al crítico estado de los tiburones, cuya población ha disminuido de forma considerable en los últimos años.

El llamado busca generar conciencia sobre el impacto que tiene esta costumbre en la biodiversidad marina, especialmente en especies que ya enfrentan riesgos de desaparición.

¿Qué es realmente el cazón?

De acuerdo con los investigadores, el cazón proviene de tiburones jóvenes, lo que agrava la situación de estas especies. Consumir ejemplares en etapas tempranas impide que alcancen su madurez y puedan reproducirse.

"Nuestro cazón es un alimento muy tradicional... Pero la realidad es que «el cazón es carne de tiburones bebés. No necesitamos dar demasiados argumentos para entender que si una población está amenazada, no nos podemos comer a sus bebés"

En Venezuela se han identificado al menos 67 especies de tiburones, muchas de ellas en condición vulnerable. Sin embargo, los científicos advierten que cada vez es menor la cantidad de estos animales en los mares del país, según informa Contrapunto.

"Quedan muy pocos tiburones"

Tradición frente a conciencia ambiental

Aunque el cazón forma parte de la dieta tradicional venezolana, los especialistas señalan que las costumbres deben adaptarse a las necesidades actuales de conservación. El hecho de que sea un alimento popular no justifica su consumo si afecta a especies en peligro.

"Pedimos que por favor no coman cazón. Que algo sea una tradición no quiere decir que sea correcto"

El objetivo es promover un cambio de mentalidad que permita equilibrar la cultura con la protección del medio ambiente.

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