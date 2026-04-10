Usuarios con estos modelos de celulares perderán WhatsApp: medida entra en vigor el 15 de abril

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Meta anunció una nueva actualización de WhatsApp que comenzará a aplicarse en los próximos días y que traerá cambios importantes para millones de usuarios en todo el mundo.

Entre las principales novedades destaca la eliminación de soporte para varios modelos de teléfonos antiguos, una medida que entrará en vigencia el 15 de abril. Esta decisión forma parte de la estrategia de la empresa para optimizar el funcionamiento de la aplicación y reforzar la seguridad.

Dispositivos que quedarán sin acceso

La actualización afectará tanto a equipos Android como a iPhone que no cumplan con los requisitos mínimos del sistema operativo.

En el caso de Android, será obligatorio contar con la versión 5.0 o superior, mientras que los dispositivos Apple deberán tener al menos iOS 15.1. Esto implica que una gran cantidad de teléfonos lanzados antes de 2014 dejarán de ser compatibles con la plataforma de mensajería.

Entre los modelos que perderán acceso se encuentran:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (primera generación)

Asimismo, en el ecosistema Apple, los iPhone 6, 6 Plus y versiones anteriores quedarán fuera del servicio.

Cabe resaltar que Meta realiza este tipo de ajustes de manera periódica con el objetivo de garantizar un mejor rendimiento en la aplicación.

Cómo verificar si tu celular será afectado

Los usuarios pueden comprobar fácilmente si su dispositivo seguirá siendo compatible. Solo deben ingresar al menú de configuración del teléfono y revisar la versión del sistema operativo instalada.

En caso de que el equipo permita actualizarse a una versión más reciente, aún podrá seguir utilizando WhatsApp sin inconvenientes.

Recomendaciones para evitar perder información

Ante este escenario, es importante tomar algunas precauciones para no perder datos importantes almacenados en la aplicación. Entre las principales recomendaciones destacan:

Realizar copias de seguridad de chats, fotos y videos

Verificar si existe alguna actualización disponible para el sistema operativo

Evaluar la posibilidad de adquirir un teléfono más moderno

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