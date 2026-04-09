¡El fenómeno que Einstein negó! Científicos logran ver átomos en dos sitios a la vez: claves del experimento

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Científicos de la Universidad Nacional de Australia lograron un hito histórico recientemente.

En su última investigación, se confirmó que los átomos pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y conectarse de forma instantánea, sin importar la distancia.

Este fenómeno, que el propio Albert Einstein descartó en su día calificándolo de "acción fantasmal", ha sido demostrado utilizando átomos de helio. Lo más relevante es que, a diferencia de pruebas anteriores con luz, esta vez se hizo con materia que tiene masa y que, por lo tanto, se ve afectada por la gravedad.

Un cambio para la ciencia

Este descubrimiento, liderado por Yogesh Sridhar y Sean Hodgman, no solo confirma que la realidad funciona de una manera mucho más extraña de lo que percibimos, sino que abre la puerta a resolver el mayor misterio de "Teoría del Todo".

Al observar cómo se comportan partículas con peso en un entorno cuántico, los investigadores esperan encontrar el puente que falta para unir las leyes del universo a gran escala, como los planetas, con las reglas que rigen el mundo diminuto de los átomos.

El choque que reveló lo invisible

Para lograr este resultado, los investigadores enfriaron nubes de helio a temperaturas extremas, casi al punto donde todo movimiento se detiene. En ese estado, los átomos dejan de actuar como unidades sueltas y se comportan como una sola onda.

Al hacer chocar estas nubes mediante láseres, los átomos no rebotaron como pelotas, sino que siguieron múltiples caminos a la vez. Al medir su caída, los científicos confirmaron que las partículas estaban conectadas: lo que le ocurría a una afectaba a la otra de inmediato, rompiendo las reglas de la física convencional.

Un paso hacia la gran respuesta

La ciencia actual tiene un problema: las leyes que explican la gravedad y las que explican los átomos no se llevan bien entre sí. Este experimento es clave porque utiliza átomos de helio, que son estructuras complejas con masa.

Al observar cómo estos átomos "sienten" la gravedad mientras están en varios lugares a la vez, los físicos pueden empezar a entender cómo encajan estas dos piezas del rompecabezas universal que Einstein no pudo resolver en su vida.

Ahora, el siguiente paso será separar los átomos a distancias mayores para descartar cualquier tipo de comunicación oculta entre ellos. Los científicos también quieren probar el experimento con diferentes tipos de helio que tengan pesos distintos.

Esto servirá para comprobar si las bases de la gravedad siguen siendo válidas incluso en el extraño mundo cuántico, acercándonos cada vez más a una comprensión total de cómo funciona nuestro universo.

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