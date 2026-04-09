De una galleta al espacio: la predicción que marcó a un astronauta en 2017

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Mientras los astronautas continúan en el espacio llevando a cabo la misión Artemis II, la Nasa reveló un tweet del cosmonauta Reid Wiseman durante el año 2017 que evidencia una posible predicción del futuro.

Si bien, se trata de una frase que le tocó a Wiseman de una gallega de la fortuna. Del mismo modo, la frase compartida por el astronauta luego de abrir la golosina decía textualmente "A visit to a strange place will bring you renewed perspective" o en español "Una visita a un lugar extraño te brindará una perspectiva renovada".

En el mismo orden de ideas, al publicar el mensaje, el cosmonauta que ahora forma parte de la misión Artemis II, comentó en la publicación de Twitter (ahora X) que "elegía creer" y que posiblemente era una predicción de un viaje a Marte o a la Luna, algo que en la actualidad es un hecho.

Es importante destacar que actualmente la Nasa lleva a cabo la misión Artemis II la cual supone el primer vuelo tripulado que sobrevuela la Luna en más de 50 años, probando los sistemas de la nave Orion y estableciendo las bases para una posible presencia humana sostenible en el lugar y futuras misiones a Marte.

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