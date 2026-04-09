La NASA confirma que el inodoro de Artemis II vuelve a funcionar: detalles aquí

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La NASA confirmó este miércoles que el inodoro de la misión Artemis II se encuentra nuevamente operativo tras una serie de fallas técnicas luego de que el sistema, fundamental para la habitabilidad de la nave Orión, presentó inconvenientes que obligaron a su clausura temporal en varias ocasiones desde el inicio del lanzamiento.

El equipo sanitario de la nave no es un componente convencional, sino que forma parte del Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS). Esta tecnología de nueva generación fue desarrollada por la NASA con una inversión aproximada de 23 millones de dólares.

A pesar de la alta inversión, el dispositivo enfrentó múltiples dificultades relacionadas con la evacuación de aguas residuales. Los reportes técnicos indicaron fallas específicas en la sección destinada a la orina. Entre las causas probables, se maneja la hipótesis de una acumulación de hielo en la línea principal de ventilación de desechos líquidos, lo que obstruyó el flujo correcto del sistema, informó EFE.

Importancia de arreglar el inodoro de la misión espacial

El arreglo del inodoro resulta importante, pues los residuos biológicos son focos de bacterias y patógenos que, en un ambiente cerrado y reciclado como la nave Orión, pueden causar infecciones rápidas.

Asimismo, los fluidos flotantes pueden entrar en los paneles de control, causar cortocircuitos o corroer componentes electrónicos delicados de la nave.

Impacto ambiental dentro de Artemis II

Los problemas técnicos no solo afectaron el funcionamiento mecánico, sino que alteraron el ambiente interno de la cápsula. La tripulación reportó la presencia de olores extraños e incidentes derivados de la saturación del sistema.

La situación fue descrita por el astronauta canadiense Jeremy Hansen, quien comunicó al control de misión la gravedad del problema higiénico.

Hansen detalló que al abrir el área del baño, “el resto de la tripulación lo podía oler de inmediato", incidentes que obligaron a los ingenieros en tierra a trabajar de forma remota para restablecer la funcionalidad del retrete y garantizar que los astronautas puedan mantenerse sanos durante el trayecto, evitando la dispersión de fluidos que flotan en la cabina.

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