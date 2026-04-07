Carta astral de Gregory Reid Wiseman: Entérate a qué se dedicará cuando se retire de la NASA

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Gregory Reid Wiseman, nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1975 a las 6:02 pm., es del signo Escorpio con ascendente en Géminis y Luna en Capricornio. Astronauta de elite de la NASA. Comandante de la misión espacial Artemisa II. Maestría en Ingeniería en Sistema, Capitán de la Marina, piloto de combate Naval F14, piloto de combate de prueba F35, Ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional por 165 días, jefe de la Oficina de Astronautas. Galardonado con “La Legion al Mérito” y 9 medallas de honor en combate en el Oriente Medio. Viudo y padre de 2 hijas.

Futuro: Pasará a la historia como el primer comandante y uno de los cuatro humanos que se han alejado más de la tierra, al ir más allá de la Luna en la misión Artemisa II. Se dedicará a la docencia y a motivar nuevas generaciones a explorar el espacio. Seguirá conectado con otras misiones espaciales y mantendrá su impecable honor.

Salud: Está en excelentes condiciones y posee un sistema nervioso de acero. Siempre conservará un nivel óptimo positivo y más adelante en su vejez, sufrirá de problemas en la garganta que le dificultará su manera de comunicarse diariamente.

Amor: No es muy agraciado en el amor y después de quedar viudo se apartó de la posibilidad de buscar una nueva pareja estable. Se dedicará a elevar su nivel académico para llegar a lograr ser seleccionado de nuevo y volver al espacio.

Dinero: Se retirará con excelentes condiciones económicas y seguirá trabajando en los temas educativos como profesor para entregar sus experiencias a nuevos alumnos para mantener el alto nivel de ejecución aéreo espacial.

Familia: Terminará de formar a sus dos hijas adolescentes para lograr cumplir con su mayor misión en la vida como padre y avanzar para disfrutar de sus tres nietos. No se espera que vuelva a contraer matrimonio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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