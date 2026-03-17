Carta astral de Luis Arráez: Entérate cómo será su próximo contrato en las Grandes Ligas

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Luis Arráez, nació en San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela, el 9 de abril de 1997 a las 2:02 pm. Es del signo Aries con ascendente en Leo y Luna en Tauro. Beisbolista de las Grandes Ligas desde el 2019, 3 veces campeón bate de la MLB, 3 Juegos All Star, 2 Bates de plata, 2 Clásicos Mundial de béisbol, superó la barrera de los 1.000 hits, es el jugador criollo con el porcentaje más bajo de ponches de solo el 3.1%, jugador de los Navegantes del Magallanes. Es uno de los jugadores más importantes de Venezuela y se estima que seguirá avanzando para consolidar su carrera. Felizmente casado con 3 hijas.

Futuro: Seguirá luchando para silenciar críticos especializados y se convertirá en un ejemplo para las nuevas generaciones. Estará motivando a los niños con talento en diferentes lugares de Venezuela y posiblemente desarrollará una gran escuela de béisbol con gran éxito económico.

Salud: Deberá cuidar mejor su sistema respiratorio para mantener su rendimiento. Las alergias son recurrentes y buscará eliminarlas para siempre con diferentes tratamientos. El agotamiento crónico llegará con los años por problemas en los pulmones.

Amor: Mantendrá el matrimonio estable y cada día estará más compenetrado para avanzar disfrutando de momentos inolvidables. El apoyo mutuo será la base para una evolución adecuada para siempre.

Dinero: Logrará un gran contrato multianual para la temporada 2028 y podrá entrar en la elite mundial como jugador maduro e ícono de las Grandes Ligas. Después de su retiro invertirá en la industria deportiva para el desarrollo de nuevos talentos.

Familia: Quizás sea el sector más sólido de su vida. Su matrimonio y sus tres hijas son el eje fundamental de su vida y la gran motivación para continuar todos los días con diciplina, alcanzando éxitos que abren puertas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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