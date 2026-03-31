Carta astral de Luka Dončić: Conoce la cifra estimada para renovar con Los Ángeles Lakers

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Luka Dončić, nació en Ljubljana, Eslovenia el 28 de febrero de 1999, a las 02:50 pm. Es del signo Piscis con ascendente y Luna en Leo. Lidera la última generación de extranjeros basquetbolistas de la NBA. Es estimado el jugador más joven y completo de Europa en llegar a la mejor liga del mundo. Saltó al profesional en España en el club del Real Madrid con apenas 16 años y desde ese momento se le considera “el joven maravilla” ganó la ACB y fue nombrado el MVP, para después ganar la Euroliga y repetir el MVP. Con su selección nacional ganó el EuroBasket. De inmediato, entró en el draft de la NBA para ser la tercera selección por Los Dallas Mavericks y en esa misma temporada, en 2018, logró el novato del año. De manera sorpresiva en el 2025 es cambiado a Los Ángeles Lakers en el traspaso más osado de la historia del básquetbol mundial. En la actualidad, lidera por segunda vez la tabla de anotadores con un promedio de 33.6 puntos por partidos. Ha logrado 6 juegos de estrellas y 5 veces equipo ideal. Posee 54 récord en apenas 7 temporadas. Padre de 2 hijas y se encuentra en proceso de divorcio.

Futuro: Deberá cuidar su imagen y su buen comportamiento para evitar situaciones que empañen su hoja de vida impecable hasta los momentos. Podría sufrir un escándalo muy negativo durante los años 2028-29. Seguramente ganará la NBA y establecerá una dinastía que comenzará desde la temporada actual 2026.

Salud: Estará perfecta en los próximos años y cada día mejor. Comprendido que su cuerpo es su fuente de ingreso y el cuidado es fundamental para avanzar en un deporte tan exigente como el básquetbol. Mantendrá la línea muscular y estará fortaleciendo su organismo con más disciplina.

Amor: No es un área de la vida donde pueda fácilmente ganar. Le costará mucho encontrar una mujer que esté dispuesta a realizar todo lo que el indique. Se espera que pueda reorganizar su vida amorosa de manera estable durante los años 2028 -29.

Dinero: Se vencerá su contrato en la temporada 2029 y se estima que pueda firmar por más de 300 millones de dólares para continuar con Los Ángeles Lakers, un club que ha sabido proteger y apoyar en momentos críticos para mantenerlo estable. Posiblemente se retire en esta franquicia con honores y dinero extra acumulado por motivos de publicidad y representación.

Familia: Ha sido muy traicionado por diversos integrantes de la familia y estará aislado, concentrado únicamente en jugar cada día mejor. Sus hijas, serán el motor principal para continuar avanzando y lograr las metas de manera más satisfactorias.

Emociones: Desde pequeño logró controlar sus emociones y ahora está más fuerte mentalmente que nunca. Ha pasado por momentos muy difíciles y ha logrado salir adelante. Su madurez le permite mantener el enfoque y dejar atrás el drama que ocasiona el estar solo a nivel familiar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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