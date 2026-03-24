Carta astral Maikel García: Entérate cómo será el inicio de la temporada 2026 en la MLB

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Maikel García, nació en La Sabana, Vargas, Venezuela, el 3 de marzo de 2000 a las 8:45 am, es del signo Piscis con ascendente en Aries y Luna en Acuario. Beisbolista, jugador de Grandes Ligas desde el 2022. Campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026. 1 All Star, 1 guante de oro, MVP Clásico Mundial de Béisbol 2026, campeón con los Tiburones de la Guaira 2023-24. Campeón Serie del Caribe 2024. En la actualidad, es el jugador criollo con más proyección y futuro. Se espera que siga creciendo profesionalmente para fortalecer su carrera.

Futuro: Permanecerá en Grandes Ligas por mucho tiempo y su disciplina hará que mejore cada día para poder hacer historia. Dedicará

toda su atención para lograr un gran contrato y seguir creciendo como atleta. Su retiro es espectacular, lleno de logros y trabajo social que cambiará su lugar natal.

Salud: Ahora mismo, está muy agotado y requiere unos días de descanso para iniciar la temporada de Grandes Ligas 2026. Al inicio no va a rendir lo suficiente, y poco a poco va a tomar forma y energía para avanzar adecuadamente.

Amor: Es una persona muy enfocada en su trabajo y en la actualidad no tiene la necesidad de tener una pareja estable. Sin embargo, es muy posible que contraiga matrimonio en el 2029-30 y comience una nueva etapa en su vida. Se espera el inicio de un noviazgo durante el 2027.

Dinero: Durante los años 2030-31 hará excelentes inversiones económicas importantes para su futuro. Le encanta la idea de construir complejos turísticos y darle trabajo a la mayor cantidad de personas posible para que su pueblo natal prospere.

Familia: no tiene apuro en formar una familia. No es algo importante ni es una prioridad. Es posible que más adelante contraiga nupcias, y en el 2033-34 pueda tener hijos. Será un excelente abuelo y quizás, otros Grandes Ligas, estén por llegar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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