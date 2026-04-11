Al mejor estilo del cine: Instagram también tendrá clasificación

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La red social Instagram comenzó este jueves a ofrecer un nuevo servicio para la protección de los menores de edad. Basándose en las clasificaciones utilizadas por la industria cinematográfica, la red pertenenciente a la compañia Meta restringe automaticamente los contenidos que no son adecuados para menores de 18 años.

La empresa transnacional informó que solo con el permiso de los padres dichas cuentas podrán acceder a contenido con clasificación para mayores de 18 años. Los menores no tendrán acceso a posibles imágenes perturbadoras o "sensibles", tales como accidentes o temas gore. Tampoco podrán ver "imágenes que animen a realizar comportamientos peligrosos (acrobacias, trastornos alimentarios...), imágenes de productos prohibidos, como el alcohol y el tabaco, o que contengan lenguaje ofensivo, entre otras", explica la agencia de noticias EFE.



Aunque las cuentas de adolescentes ya disponían de una restricción de contenido delicado, la nueva clasificación es una vuelta de tuerca con la que Instagram eleva las restricciones a los adolescentes, a la vez que facilita a los padres una herramienta para acompañarles en el aprendizaje del uso seguro del mundo digital, ha explicado la responsable de Asuntos Públicos de Meta, Hélène Verbrugghe en una rueda de prensa.



La clasificación en función de la edad se aplicará "a todo el entorno de Instagram", incluidas las 'stories', 'comentarios' y 'recomendaciones'. "Nos hemos asegurado de que en ninguno de estos ámbitos se pueda tener acceso a imágenes perturbadoras o lenguaje inadecuado", ha subrayado.



Otra de las limitaciones será los horarios. Las cuentas podrán ser bloqueadas de 7 a 22 horas continuas. Los padres o representantes podrán monitorear lo que sus hijos vean y reciban a través de la cuenta, además de tener un sistema de notificaciones que avisa a los progenitores si su hijo accede a contenidos inadecuados, entre otras medidas.

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