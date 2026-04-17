El lado oscuro del verano en Florida: la plaga de algas que nadie quiere ver en la playa

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Una investigación realizada por la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y Terrestres de la Universidad de Miami determinó que la presencia masiva de sargazo en las playas de Florida tiene su punto de partida en el Golfo de Guinea, cerca de África Occidental.

Adicionalmente las corrientes y condiciones ambientales de las costas de Florida favorecen el crecimiento de esta microalga marrón. Aunque estas formaciones vegetales son beneficiosas para algunas especies marinas, su acumulación y posterior descomposición en las costas generan dificultades logísticas y económicas en las zonas turísticas.

Métodos de rastreo científico

Para identificar la procedencia del sargazo, los científicos coincidieron en que el afloramiento de aguas ricas en nutrientes frente a la costa africana, sumado a temperaturas inusuales en la superficie del mar, propiciaron el crecimiento a gran escala. Otros factores, como el polvo del Sahara y el caudal de los ríos, también aporta nutrientes para esta proliferación récord.

"Estas condiciones parecen haber proporcionado la combinación adecuada de nutrientes y dinámica oceánica para desencadenar un crecimiento a gran escala" explicó María Josefina Olascoaga profesora de la Universidad de Miami.

Consecuencias en el ecosistema y la economía

El arribo estacional de estas algas impacta directamente en los ecosistemas costeros, las actividades pesqueras y el sector turístico del sur de Florida. El estudio destaca que el tipo de alga encontrado en las playas del Atlántico tropical es diferente de las variedades presentes en el Mar de los Sargazos, lo que refuerza la tesis de su origen africano. La descomposición de las grandes extensiones de materia vegetal en la arena produce olores fuertes que afectan la experiencia de los visitantes en las playas durante la primavera y el verano.

"Nuestros resultados aportan pruebas contundentes de que estas floraciones se originan en el Atlántico tropical oriental, y no en el Mar de los Sargazos como se creía anteriormente" explico Francisco Beron-Vera profesor líder de la investigación y profesor de la misma institución.

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