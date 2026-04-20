Muestran imágenes sin filtros captadas durante la misión Artemis II: un iPhone grabó el momento

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Mientras la misión Artemis II continúa haciendo historia, el astronauta Reid Wiseman ha sorprendido al mundo al compartir material inédito y sin filtros de nuestro satélite natural y de un fenómeno poco común: un "Earthset" (ocaso terrestre).

Lo más asombroso de este registro no es solo la vista, sino la herramienta utilizada para capturarlo.

Aunque la tripulación de la Artemis II cuenta con equipos fotográficos profesionales, Wiseman optó por la practicidad de su iPhone:

La escotilla de acoplamiento de la nave es pequeña y de difícil acceso para cámaras voluminosas.

El teléfono celular resultó tener el "tamaño perfecto" para captar la vista.

El astronauta enfatizó que el video fue compartido crudo, sin recortes ni post-producción.

Utilizó esta ampliación para lograr una imagen que, según su testimonio, se asemeja mucho a lo que el ojo humano percibe realmente desde esa distancia.

Wiseman describió la experiencia de ver la Tierra alejándose en el horizonte espacial como algo místico:

"Solo una oportunidad en esta vida...", escribió el astronauta, comparando la sensación con ver un atardecer en la playa, pero desde el "asiento más extranjero del cosmos".

El video muestra la curvatura azul de nuestro planeta desapareciendo lentamente mientras la nave avanza en su trayectoria lunar, un recordatorio de la fragilidad y belleza de la Tierra.

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