Reliquia del Titanic: subastan por 906.000 dólares el chaleco salvavidas de una sobreviviente

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El chaleco salvavidas de Laura Mabel Francatelli se convirtió en la pieza central de una subasta de memorabilia del Titanic organizada por la casa Henry Aldridge & Son en Devizes, coincidiendo con un nuevo aniversario de la tragedia. La prenda, confeccionada en lona con bolsillos rellenos de corcho, destaca por ser un objeto único que cuenta con las firmas de la propia Francatelli y de otros ocho sobrevivientes que compartieron el bote salvavidas número 1. La venta final superó ampliamente las estimaciones iniciales de los expertos, que situaban el valor del artículo entre las 250.000 y 350.000 libras.

La histórica pieza fue adquirida por un comprador anónimo de Estados Unidos, quien realizó su oferta a través de una llamada telefónica. Según los registros de la casa de subastas, este es el único chaleco salvavidas perteneciente a un sobreviviente que se ha ofrecido al mejor postor en una subasta pública, lo que generó un interés inusual entre coleccionistas y museos de todo el mundo. Antes de esta venta, el chaleco había permanecido en manos de la familia Francatelli durante décadas y fue exhibido en diversas instituciones culturales de Europa y Estados Unidos.

Otros objetos destacados de la jornada

Además del chaleco, la subasta incluyó otros artículos recuperados del transatlántico que también alcanzaron precios significativos:

Cojín de bote salvavidas: Un cojín de asiento utilizado en uno de los botes de rescate fue vendido por 390.000 libras (aproximadamente 527.000 dólares). La pieza fue adquirida por los propietarios de museos dedicados al Titanic en Tennessee y Missouri.

Interés histórico continuo: El subastador Andrew Aldridge señaló que estos precios récord reflejan la fascinación ininterrumpida que el público mantiene por las historias personales de los pasajeros y la tripulación del RMS Titanic, más de un siglo después de su hundimiento.

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