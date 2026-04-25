Robaban disfrazados de delivery de rosas y chocolates: conoce a la banda "Los Románticos"

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Autoridades en la provincia de Buenos Aires, Argentina, detuvieron a tres hombres acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo de viviendas en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los implicados utilizaron un engaño relacionado con una supuesta entrega de obsequios.

El hecho que originó las detenciones ocurrió en una propiedad donde las cámaras de seguridad y el reporte policial precisaron a un hombre que se presentó en la vivienda portando un paquete de gran tamaño decorado con globos y envoltorios de bombones, informó el diario Clarín.

Para lograr que la víctima abriera la puerta, el sujeto se identificó ante la propietaria, una joven de 25 años. Al ser atendido, el hombre expresó: "tenemos un regalo para T.". Los asaltantes afirmaron a la policía que el paquete era enviado por la pareja de la joven, utilizando información previa obtenida sobre el entorno personal de la víctima.

Desarrollo del inusual intento de robo

Una vez que la mujer salió de la residencia para recibir el presente, el sospechoso extrajo un arma de fuego que ocultaba entre el envoltorio. El hombre sujetó a la víctima por el cuello y la forzó a ingresar al inmueble. En el interior se encontraba una amiga de la joven, quien comenzó a gritar para pedir auxilio.

Ante la reacción de las mujeres y la alerta generada en el vecindario, otros dos cómplices que esperaban afuera ingresaron brevemente a la casa. Los asaltantes huyeron del sitio en un automóvil Renault Sandero de color azul. El informe judicial indicó que los delincuentes solo lograron sustraer un par de aros de oro antes de escapar.

Operativo de captura y antecedentes

Las herramientas tecnológicas permitieron identificar la placa del vehículo de escape y localizar un segundo automóvil de apoyo, un Volkswagen Vento.

La Policía Bonaerense interceptó el segundo vehículo, y al tener a todos los implicados, fueron identificados como "B. N. C.", de 33 años; "S. D. P.", de 24 y "A. D. C.", de 23. Los tres sujetos poseen antecedentes penales por robo agravado por el uso de armas de fuego.

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