La actriz mexicana Eréndira Ibarra captó la atención de los seguidores del béisbol venezolano tras compartir un video en redes sociales donde exhibió varias de las prendas más especiales de su guardarropa, destacando una camiseta de los Leones del Caracas.

En la grabación, la intérprete mostró una franela negra con detalles en amarillo, el nombre de la novena capitalina estampado en el pecho y el emblema del felino en una de sus mangas, ubicándola entre los artículos de mayor valor afectivo dentro de su colección personal.

El acercamiento de la artista nacida en Ciudad de México con la divisa melenuda responde a su relación con el modelo venezolano Fredd Londoño, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2010 y tiene un hijo, vínculo que ha integrado las tradiciones deportivas y culturales de Venezuela en su entorno familiar.

Ibarra, de 41 años e hija del productor Epigmenio Ibarra, cuenta con una trayectoria consolidada en el cine y la televisión internacional, con participaciones destacadas en producciones como Capadocia, Las Aparicio, Ingobernable, Sense8, Matrix Resurrections y la serie de Netflix Accidente.

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