El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. exigió explicaciones públicas a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) por las constantes fallas del servicio eléctrico en el país, mediante una transmisión en vivo de 35 segundos difundida en redes sociales este sábado 28 de noviembre.

En el audiovisual, grabado mientras descansaba en una silla colgante, el pelotero de los Bravos de Atlanta expuso cómo los cortes interrumpen de forma abrupta sus actividades cotidianas: "Corpoelec, necesito una explicación ya. Me voy a bañar, se va la luz. Voy a comer, se va la luz. Voy para el río, se va la luz. Vamos a jugar pelota, se va la luz".

El oriundo de La Sabana, estado La Guaira, también cuestionó el criterio aplicado en los bloques de administración de carga y apuntó directamente contra el manejo operativo de la empresa estatal: "Corpoelec, respóndeme. ¿Cómo es que hacen un racionamiento? O sea, como que la quitan en un sitio y la ponen para otro. Corpoelec se está riendo. Corpoelec, son unos sinvergüenzas".

La denuncia pública de Acuña Jr. ocurre dos días después de que Delcy Rodríguez atribuyera la presión sobre el sistema al "uso irracional" de la energía tras registrar una demanda superior a los 17.000 megavatios —el pico más alto en dos años— y un día después de anunciarse una alianza con la firma alemana Siemens Energy para la rehabilitación de la red nacional.

El reclamo del jugador de las Grandes Ligas se viralizó rápidamente entre usuarios en plataformas digitales, en medio de un mes marcado por fluctuaciones de voltaje y cortes prolongados reportados en sectores de Caracas y en entidades como Aragua, Carabobo, Sucre y Zulia.

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