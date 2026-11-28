El nombre de Carlos Narváez se ha instalado en el centro de la conversación digital luego de que trascendiera un enfrentamiento público entre su exmujer y su actual pareja sentimental, un episodio que trasladó disputas previas al ámbito abierto y dividió opiniones entre usuarios.

Según reportes de VePlus, el altercado se originó tras fricciones acumuladas con anterioridad que terminaron desbordándose ante terceros, lo que detonó un intenso intercambio de comentarios y lecturas encontradas en distintas plataformas.

Hasta el momento, Narváez ha mantenido reserva y no ha emitido un comunicado ni declaraciones públicas para precisar lo ocurrido o fijar posición sobre la disputa, un silencio que ha alimentado conjeturas en torno a su dinámica personal y su imagen mediática.

La controversia continúa sumando reacciones en redes sociales, a la espera de que surjan nuevos elementos o algún pronunciamiento directo que aclare el alcance del conflicto.

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