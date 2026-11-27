Carlos Tévez busca reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo durante el partido de homenaje a su carrera, programado para el próximo 20 de diciembre en el estadio La Bombonera, de Boca Juniors, club en el que el exdelantero militó en tres etapas distintas.

La propuesta, planteada desde octubre y retomada en declaraciones al programa Estudio Fútbol de TyC Sports, ya cuenta con la confirmación de Messi, mientras permanece pendiente la respuesta definitiva de Cristiano Ronaldo para conformar una dupla inédita tras años de rivalidad en el fútbol europeo y en sus actuales etapas en Inter Miami y Al-Nassr.

Además de la posible coincidencia de los dos astros, el encuentro reunirá a figuras vinculadas a la trayectoria de Tévez que ya confirmaron su presencia, entre ellas Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Gabriel Batistuta, Rio Ferdinand y Juan Román Riquelme.

El evento apunta a concentrar la atención del fútbol internacional en Buenos Aires a mediados de diciembre, con la expectativa de ver por primera vez a ambos referentes compartiendo camiseta en un mismo terreno de juego.

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