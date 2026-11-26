La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la FIFA desarrollan desde este miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre en la sede del organismo en Caracas el seminario Formación Esencial FIFA en gestión de clubes, dirigido a presidentes, gerentes y directivos del fútbol nacional, así como a representantes de la Liga FUTVE y de la propia federación.

Durante tres jornadas centradas en gobernanza, planificación estratégica, operaciones, finanzas, generación de ingresos comerciales, marketing y comunicación, gestión y transferencia de jugadores, y estrategia deportiva y academias, los participantes trabajan mediante casos prácticos y dinámicas grupales junto a Álvaro Carías (gerente de Desarrollo Estratégico de la FIFA) y los consultores Gerardo Moyano, Luis Rodríguez, Carlos A. García y Federico Pérez.

Como parte del esquema formativo, cada organización elaborará un proyecto final bajo seguimiento de la FVF para trasladar los contenidos a su administración cotidiana, dentro de una iniciativa internacional impartida por la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA en su edición Américas.

Con esta edición en la capital venezolana, el programa suma a Venezuela a una red de seminarios ya realizados en países como Nicaragua, Surinam, Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Canadá con el objetivo de fortalecer la estructura institucional y la sostenibilidad de los clubes.

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