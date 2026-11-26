El Deportivo Táchira clasificó a la final de la Copa Venezuela 2026 tras imponerse 3-1 frente al Carabobo FC en un compromiso disputado en el estadio Pueblo Nuevo, resultado con el que aseguró su cita decisiva ante el Anzoátegui FC.

El cuadro aurinegro se adelantó en el marcador al minuto 4 mediante Adalberto Peñaranda; aunque Matías Núñez estableció la paridad para la visita al minuto 35, Franco Provenzano devolvió la ventaja a los locales tres minutos después (38') y selló el triunfo en el tramo final con su segundo tanto de la noche al minuto 81.

Con la victoria, el conjunto tachirense neutralizó el planteamiento granate y capitalizó sus opciones ofensivas ante su afición en San Cristóbal, logrando avanzar a la instancia final del certamen copero.

El "Carrusel Aurinegro" afrontará el duelo por el título frente a Anzoátegui FC en Pueblo Nuevo, con la intención de imponer su jerarquía histórica ante el sorpresivo conjunto oriental.

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