La selección venezolana sub-12 aseguró su clasificación al Campeonato Mundial de 2027 este jueves durante la Super Ronda del Torneo Panamericano disputado en República Dominicana, a pesar de sufrir una derrota 9-8 frente a su similar de México que le impidió avanzar a la final por la medalla de oro.

El combinado nacional tomó ventaja inicial de cuatro anotaciones en la parte alta del tercer episodio, pero la novena mexicana respondió con tres rayitas en el cierre de ese mismo tramo y cuatro más en el cuarto capítulo para revertir la pizarra 7-4; posteriormente, Venezuela recuperó el liderato en el quinto acto mediante un boleto con las bases llenas recibido por Mathías Quevedo y un doblete barre bases de Madison Suárez que colocó el marcador 8-7.

En la conclusión del sexto y último inning, con dos outs en la pizarra, la ofensiva azteca congestionó las almohadillas mediante dos sencillos y un pasaporte, escenario que aprovechó Ramón Figueroa para conectar el imparable impulsor de dos carreras que dejó en el terreno al conjunto criollo.

Con este resultado, Venezuela disputará el compromiso por la medalla de bronce del certamen continental ante Cuba y selló su sexta participación histórica en una cita mundialista sub-12, torneo en el que buscará conquistar su primer título tras haber obtenido el subcampeonato en la edición de 2022 como mejor registro.

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