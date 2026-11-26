Los Leones del Caracas prevén incorporar esta semana a los entrenamientos al receptor e inicialista Josué Briceño, quien recibió el alta física tras superar las lesiones que retrasaron su debut en la presente campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), según informó el gerente deportivo de la organización, Robinson Chirinos.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el ejecutivo a LVBP com, el pelotero de 22 años —catalogado por MLB Pipeline como el cuarto mejor prospecto de los Tigres de Detroit y el número 86 de todo el béisbol— se sumará a las prácticas a partir de este jueves con el objetivo de ponerse a tono físicamente y quedar disponible para ver acción la próxima semana, reforzando a una novena capitalina que suma 18 triunfos en sus primeros 32 compromisos.

Oriundo de la Colonia Tovar y adquirido previamente desde Caribes de Anzoátegui, Briceño llega avalado por su histórica conquista de la Triple Corona de la Arizona Fall League en 2024 (.433 de promedio, 10 jonrones y 27 impulsadas), aunque su continuidad en Ligas Menores se vio interrumpida durante los últimos dos años: tras disputar 100 juegos entre Clase-A Avanzada y Doble-A en 2025 (.266, 20 cuadrangulares, 76 remolcadas y OPS de .883) —campaña en la que se convirtió en el primer jugador de ligas menores desde 2005 en batear tres vuelacercas y robar el plato en un mismo duelo—, apenas pudo actuar en 42 encuentros en 2026 (nueve jonrones y 29 producidas) debido a una cirugía en la muñeca derecha en marzo y una posterior lesión de tobillo en Triple-A.

Con la inminente activación del bateador zurdo, el conjunto melenudo sumará poder y versatilidad defensiva en la receptoría y la primera base para blindar la parte media de su alineación de cara al último mes de la ronda eliminatoria, en busca de asegurar su clasificación directa al Round Robin.

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